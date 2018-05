Diamante. Libercanto protagonista del Concorso musicale Avolicino

Per 5 giorni dal 14 al 19 maggio l’Associazione Culturale LiberCanto di Diamante, ha potuto assistere alla seconda edizione del Concorso Musicale Internazionale “Francesco Avolicino”.

L’iniziativa ideata e promossa dall'Associazione Musicale Raimondrums Orchestral, con il patrocinio del Comune di Santa Maria del Cedro ed in collaborazione con IC “P. Borsellino” di Santa Maria del Cedro ed il Liceo “T. Campanella” di Belvedere Marittimo ha visto inoltre la partecipazione, di Scuole Primarie, Secondarie di primo grado e Licei Musicali nonché l’esibizione di studenti di Conservatori, Artisti e Musicisti di diversa provenienza che con la loro bravura hanno reso altissimo il livello musicale del Concorso.

In particolare il Coro dell’Associazione Libercanto ha avuto l’opportunità ed il piacere di esibirsi assieme al Coro Polifonico Schulchor Fsg -Friedrich Schiller Gymnasium, proveniente dalla città di Marbach in Germania regalando due interessanti performance e dimostrando come l’amore per la musica superi i confini culturali e linguistici.

Il Presidente dell’Associazione Libercanto, Maria Arcuri – esprime un vivo ringraziamento al Patron dell’evento M° Carmine Raimondi per l’opportunità data.