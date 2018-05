Top Volley, dopo il saluto alla serie A la qualifica ai play off

Sfumata la promozione diretta in serie A2 dopo lo spareggio con Leverano, la Top Volley Lamezia insegue ancora la possibilità di centrare il salto di categoria attraverso i play-off.

Due le fasi previste. Nella prima (23-26-30 maggio) si sfidano le 4 squadre uscite sconfitte dagli scontri diretti tra le prime classificate di ogni girone e le 4 squadre vincitrici degli scontri tra le seconde classificate. Tra le prime ancora in corsa, oltre alla Top Volley Lamezia anche Pallavolo Saronno, Boschi Campegine e SaMa. Portomaggiore, tra le seconde invece Alvainox Porto Viro, Canottieri Ongina, Romeonormanna Aversa (che ha eliminato la Jolly Cinquefrondi) e Medea Montalbano Macerata.

Sulla strada dei lametini ci sono proprio i marchigiani della Medea Montalbano, classificatisi secondi al termine della stagione regolare nel girone E, chiudendo ad appena 2 punti dalla capolista SaMa. Portomaggiore (68 contro 70). Ostacolo duro e di indiscusso valore, la squadra allenata da Adrian Pablo Pasquali, annovera tra le sue fila giocatori dalla grande esperienza, uno su tutti Cristian Casoli, schiacciatore classe ’75 ex Milano, Cuneo, Treviso, Modena oltre che nazionale azzurro.

Servirà quindi la miglior Lamezia per aver la meglio sui marchigiani che solo nell’ultima giornata della stagione regolare hanno perso il primato nel girone E in favore di Portomaggiore. Così come successo per lo spareggio con Leverano, si giocherà con gare di andata e ritorno ed eventuale “bella”. Si parte domani (mercoledì 23 maggio) alle 21 a Pianopoli con gara1, sabato si replica a Macerata per gara 2, sempre alle 21. Eventuale gara3 ancora a Pianopoli mercoledì 29 maggio.