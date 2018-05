A Roma per una visita medica, scomparso moranese: ricerche in corso

Sono in corso le ricerche per la scomparsa di Pietro Aloise, 69enne di Morano Calabro dove risiede con la moglie Annunziata Romano.

Dalle notizie reperite sembrerebbe che l’uomo, diabetico e malato di Alzheimer, sia scomparso domenica scorsa da Roma, dove si era recato per essere sottoposto a visite mediche e dopo un breve contatto coi familiari avvenuto intorno alle 18:30 in Via Cola Di Rienzo, vicino la torrefazione Castroni.

Aloise è alto 1,63 m, pesa 75 kg ed è di corporatura media. Ha capelli bianchi, corti e stempiati; non ha documenti addosso. Il giorno della sparizione indossava pantalone di cotone blu, camicia azzurra, maglione rosso e giacca blu; calzava scarpe ortopediche nere.