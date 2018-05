Giornata della legalità, gli studenti del ‘Sabatini’ di Borgia a Civitavecchia

“Il 23 maggio è la Giornata della legalità. Ancora una volta l’istituto Comprensivo ‘Sabatini’ di Borgia si distingue per la sensibilità e la partecipazione e nell’ambito delle iniziative organizzate per non dimenticare l’omicidio di Giovanni Falcone, della moglie Francesco Morvillo e degli uomini della sua scorta, e partecipa ad una manifestazione di caratura nazionale. Alla scuola e alla sua dirigente va il nostro elogio e il nostro apprezzamento: è importante difendere, affermare e diffondere, in ogni comunità educativa, il valore degli ideali trasmessi dalle vittime assassinate brutalmente dalla mafia”.

E’ quanto afferma il sindaco di Borgia, Elisabeth Sacco, che plaude all’ennesima importante iniziativa nazionale a cui partecipa la scuola diretta dalla dirigente Maria Luisa Lagani che “salpa” sulla Nave della Legalità: domani 23 maggio infatti studentesse e studenti di tutto il Paese saranno a Civitavecchia per celebrare la memoria delle vittime delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio. Insieme all'istituto “Casalinuovo” di Catanzaro Lido, guidato dalla dirigente Nuccia Carrozza, la scuola di Borgia partecipa anche quest’anno a questa importante manifestazione sulla legalità con una rappresentanza studentesca.

Dimostrando in tal mondo la sensibilità del mondo scolastico a un tema e ad un fatto che ha segnato la storia del nostro Paese: il 23 maggio 1992 alle 17:58 l'auto su cui era in viaggio il giudice Giovanni Falcone con la sua scorta è stata fatta esplodere sull’autostrada A29, proprio in prossimità del punto che darà il nome all'evento di cui quest’anno ricorre il 26° anniversario: la Strage di Capaci.