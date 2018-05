Ha perso il controllo della sua autovettura schiantandosi contro un muro e finendo fuori dalla sua Fiat. È deceduto così un ragazzo di appena 25 anni, Antonio Arena, di Pernocari, frazione di Rombiolo, nel vibonese.

Per cause in corso di accertamento il giovane - come dicevamo - ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri per i rilievi del caso, e i sanitari del 118.