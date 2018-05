Omicidio tabaccaio ad Asti, 5 fermi. Anche tre calabresi

Arriva dopo tre anni e mezzo la svolta nel caso dell’omicidio di Manuel Bacco, proprietario della rivendita di tabacchi in corso Alba, ad Asti, che perse la vita durante un tentativo di rapina il 19 dicembre 2014. Una complessa attività d’indagine dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Asti, con la collaborazione dei militari di Vibo Valentia e Tropea, coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Asti, Laura Deodato, ha avuto conclusione nelle prime ore della giornata di oggi, con l’esecuzione di cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei presunti componenti della banda criminale responsabile della tentata rapina.

Le accuse a loro carico sono di: omicidio, tentato omicidio, rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegale di armi sono i reati contestati agli arrestati. Tra gli arrestati anche un calabrese.

Si tratta dell’imprenditore Antonio Guastalegname e del figlio Domenico, originari della provincia di Vibo Valentia e da anni trapiantati a Castello di Annone, nell’Astigiano; e di Antonio Piccolo, 27 anni, residente a Nicotera. Secondo gli inquirenti il presunto organizzatore del colpo sarebbe stato proprio Antonio Guastalegname che avrebbe pianificato la rapina reclutando i figlio Domenico di 25 anni, l’altro vibonese Antonio Piccolo e, ancora, gli astigiani Fabio Fernicola e Jacopo Chiesi, pizzaiolo che all’epoca dei fatti aveva solo 21 anni. Per gli investigatori a sparare e a uccidere Manuel Bacco sarebbe stato proprio quest’ultimo. Tutti e cinque devono rispondere a vario titolo di omicidio, tentato omicidio, rapina pluriaggravata, detenzione e porto illegale di armi.

Secondo gli inquirenti, la rapina al tabaccaio di corso Alba doveva essere la prima di una lunga serie, ma nel 2014 qualcosa è andato storto, quando la moglie della vittima è stata strattonata dai banditi. Un gesto che ha causato la reazione del tabaccaio, ucciso poco dopo dai colpi di pistola esplosi dai rapinatori per impedirgli la reazione. Il delitto, che ha sconvolto l'intera Asti, ha portato alla proclamazione del lutto cittadino in occasione dei funerali di Manuel Bacco.

La sera del 19 dicembre i quattro arrivarono davanti alla tabaccheria a bordo di due auto, una Panda e una 500 prese a nolo, come dimostrano anche le immagini del circuito di sicurezza di un distributore di benzina nei pressi della rivendita. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti Domenico Guastalegname e Fabio Fernicola rimasero in auto perché abitando in zona ed avendo frequentato del negozio, avrebbero rischiato di essere riconosciuti. All’interno della tabaccheria entrano invece Piccolo e Chiesi, entrambi con i volti coperti da cappucci e passamontagna.

Cinzia, la moglie di Manuel, alla vista dei malviventi abbozzò una reazione e a quel punto uno Chiesi esplose due colpi di pistola a scopo intimidatorio che fecero reagire la vittima. Manuel, si scagliò a difesa della moglie, cerando di bloccare i rapinatori che invece aprirono di nuovo il fuoco. Quello con la pistola sparò nuovamente altri due colpi che raggiunsero il tabaccaio in pieno petto, uccidendolo sul colpo. Poi la fuga a bordo delle due vetture noleggiate in città e restituite la mattina dopo.

È stato il dna a incastrare il presunto autore dell'omicidio di Manuel Bacco. I carabinieri sono riusciti a isolarlo grazie alle tracce lasciate dall'uomo sul passamontagna indossato. Si tratta di un 24enne residente nell'Astigiano e incensurato. Attraverso le telecamere di videosorveglianza della zona e del tabaccaio, gli investigatori dell'Arma sono poi risaliti ai complici del giovane.

