Maierato, bovini liberi sulla strada provocano incidente stradale

Sono stati lasciati liberi di pascolare, e per questo motivo un automobilista per evitare gli animali in transito ha perso il controllo del veicolo rischiando di finire fuori strada. È successo lungo la provinciale 3 di Maierato, dove il proprietario dell’allevamento, un uomo di 43 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà per abbandono di animali.

I carabinieri sono risaliti al proprietario a seguito dei controlli da parte del personale dell’Asp di Vibo Valentia, che ha controllato i numeri identificativi impressi sulle orecchie degli animali.