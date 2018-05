Si allarga in Calabria la famiglia del CCI

GRAZIANO-MOVIMENTO GENTE ONESTA

Si ampliano le intese positive de Il Coraggio di Cambiare l’Italia e con esse la grande famiglia dei simpatizzanti dell’azione socio-politica del movimento guidato da Giuseppe Graziano. Nei giorni scorsi proprio il leader del CCI ha stretto formale alleanza con Lista del Popolo guidato dal giudice antimafia Antonio Ingroia e con il Movimento Gente Onesta di Giuseppe Prete.

È quanto fa sapere il coordinamento nazionale de Il Coraggio di Cambiare l’Italia annunciando che nelle prossime settimane, in collaborazione con il componente della consulta nazionale di Lista del Popolo Francesco Toscano e con il coordinatore nazionale dei giovani del Movimento Gente Onesta Domenico Funari, sarà promossa in Calabria un’iniziativa pubblica per presentare la grande coalizione movimentista fondata sui principi e sui valori della meritocrazia, della partecipazione dal basso e dell’onestà.

“Ampliamo la nostra realtà socio-politica – commenta soddisfatto il presidente Giuseppe Graziano – senza inglobare ma allargando le braccia per una grande famiglia che vuole proseguire, con maggiore determinazione, il percorso intrapreso per riportare al centro della politica e delle Istituzioni i bisogni e le ambizioni dei cittadini e dei giovani. Il Coraggio di Cambiare l’Italia, Lista del Popolo, Movimento Gente Onesta, insieme alla già consolidata amicizia con Italia Unità, costituiscono la nuova ala della politica movimentista, civica e alternativa agli steccati ideologici dei partiti. Lavoreremo insieme, senza pregiudizi, partendo dalla Calabria, dal cuore del Meridione, che – conclude - ancora una volta, ahinoi, è stato dimenticato nei programmi di governo.”