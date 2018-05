SS 106 “Jonica”, abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria S. Antonino

È stato ultimato lo scavo della Galleria S. Antonino ed abbattuto l’ultimo diaframma nell’ambito dei lavori per la realizzazione della variante all’abitato di Palizzi sulla strada statale 106 "Jonica". Si tratta del 2° Lotto, compreso dal km 49,485 al km 51,750 1°Stralcio funzionale", del valore complessivo di circa 90 milioni di euro. A renderlo noto è l’Anas.

Lo scavo della Galleria S. Antonino, lunga oltre 680 metri, ebbe inizio in un precedente appalto, interrotto da un improvviso ingente crollo il 3 dicembre 2007 sul lato ovest- Reggio Calabria.

La particolarità dello scavo odierno è quello di avere ripercorso il vecchio tracciato con la presenza di centine deformate e tratti di arco rovescio precedentemente realizzati, utilizzando una sezione di scavo più ampia. L’ evento franoso ha comportato la rielaborazione del progetto con interventi di stabilizzazione dei pendii dissestati e la ricostruzione della canna di monte a partire dall'altro imbocco, lato Taranto.

L’intervento è stato ultimato, con lo sfondo dello scavo in località Argadia, nel territorio comunale di Palizzi, ed è solo il terzo degli scavi che hanno portato alla realizzazione delle altre due gallerie naturali già ultimate – Galleria Palizzi e Galleria Ambusena - per un totale di opere di scavi di circa 0,9 km e che si concluderà con il completamento dello scavo della Galleria Peristeri per ulteriori 0,9 km.

Nei lavori sono compresi altri 2 viadotti Simmero e Palizzi ed una rotatoria di connessione all’attuale SS 106 "Jonica".

La costruzione della Variante alla statale 106 "Jonica" che si sviluppa oggi per 2,5 km tra Bova Marina e Palizzi consentirà di alleggerire sensibilmente i flussi di traffico nei Comuni di Bova Marina e Palizzi.