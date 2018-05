Piano sull’edilizia residenziale a Caraffa: dalla Regione arriva parere negativo

L’ufficio stampa della Giunta Regionale comunica che lo scorso 11 maggio è stato assunto il decreto dirigenziale con cui si esprime parere negativo di Valutazione Ambientale Strategica (Vas) in merito al Piano attuativo per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale presentato dal Comune di Caraffa di Catanzaro.

La Struttura Tecnica di Valutazione della Regione Calabria, nella relazione tecnica allegata al decreto e relativa alla seduta del 7 maggio, ha evidenziato come il precedente parere motivato di Vas espresso con decreto del dirigente generale del dipartimento ambiente n. 13323/2017, rilevasse gravi criticità ambientali.

L’intervento, infatti, prevede la profonda trasformazione dell’area interessata, con la realizzazione di edifici per centocinquantamila metri cubi in prossimità della zona direzionale di Germaneto.

Alla richiesta inoltrata dal Presidente della Giunta Regionale al Comune di Caraffa lo scorso mese di febbraio, in cui si chiedeva di chiarire quale iniziative intendesse intraprendere per scongiurare tali criticità, il Comune ha riscontrato dichiarando di non intendere spostare l’intervento e di considerare le criticità ambientali segnalate inconsistenti.

In definitiva il comune di Caraffa non ha proposto alcuna misura ulteriore, oltre a quelle già in precedenza contenute nel Piano ed esplicitamente ritenute insufficienti nella Vas.

Di conseguenza la Struttura Tecnica di Valutazione non ha potuto che ribadire la natura negativa del parere espresso e, in assenza di proposte adeguate, giudicare come accettabile la sola alternativa di non realizzare l’intervento.

Per la Giunta Regionale della Calabria la salvaguardia del territorio è un valore inderogabile, che ha priorità rispetto ai legittimi interessi economici delle imprese e di sviluppo urbanistico delle città. Per tale motivo si esprime apprezzamento per il rigore e la serietà con cui le strutture coinvolte hanno gestito la procedura pervenendo a una valutazione che si è certi essere la più equilibrata e corretta possibile.