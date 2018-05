Rende, dopo trent’anni si parte con il Programma di sviluppo rurale

“Dopo circa 30 anni è stato avviato il Programma di Sviluppo Rurale anche a Rende. Lo ha annunciato il sindaco Marcello Manna insieme con l'assessore ai Lavori Pubblici Pino Munno e l'intera Giunta Comunale. Riqualificare le periferie non è stato affatto semplice ma siamo riusciti ad ottenere i finanziamenti necessari per poter dare una nuova energia alla nostra città. Il centro storico del borgo antico, le strade rurali, l'edilizia scolastica sono tematiche rilevanti e sono orgoglioso di poter affermare che tra tanti comuni italiani tutti accomunati dalle stesse sorti, stiamo riuscendo a far fronte alle esigenze che il nostro territorio reclama da troppi anni".

Queste le considerazioni dell'assessore Munno. Altrettanto soddisfatto il primo cittadino di Rende: "interventi simili si stavano si attendevano davvero da tantissimi anni. È un passo importante, sicuramente non è un punto d'arrivo. La mole di lavoro da gestire è ancora considerevole e gli interventi da apportare sono ancora tanti. Le soddisfazioni del momento devono farci da monito per continuare ad esercitare la nostra azione amministrativa con la stessa tenacia e lo stesso impegno di sempre".