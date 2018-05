Incidente a Sellia Marina: scontro auto e moto, due feriti

Un incidente stradale si è verificato sulla strada statale 106 nel comune di Sellia Marina nei pressi dello svincolo per la frazione Uria.

Nello scontro sono rimasti coinvolti una vettura Ford Fiesta ed una moto Harley Davidson: feriti in modo non grave il conducente della moto e la donna alla guida della vettura.Il motociclista è stato trasportato in ospedale mentre la donna è stata affidata alle cure del personale suem118 presente sul posto.

L’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina ha permesso di mettere in sicurezza i mezzi e la sede stradale per la presenza di carburante sversatosi dopo l’impatto. Si registrano disagi per la viabilità.