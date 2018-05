Pesca illecita a Catanzaro: sequestri e sanzioni a ristoratori e ambulanti

La Guardia Costiera di Soverato, nel corso di controlli ordinari finalizzati alla commercializzazione dei prodotti ittici, ha ispezionato un ristorante di Catanzaro Lido, nel quale sono stati rivenuti 11 Kg. circa di prodotti ittici congelati, privi di tracciabilità e rintracciabilità del prodotto.

Il personale operante ha proceduto quindi sanzionato con un'ammenda di 1.500 euro, il titolare dell'esercizio. Un totale di 7.167 euro invece, è la contestazione rivolta a tre ristoratori del posto, ai quali sono stati sequestrato 13,5 Kg. di prodotti ittici congelati, per violazione delle norme igienico-sanitarie.

L’ispezione volta al commercio ambulante ha poi condotto i militari, al rinvenimento in un autoveicolo di circa 4 kg. di novellame di sarda pronto per la vendita. A questo punto il personale ha proceduto al sequestro del prodotto ittico - poiché inferiore alla taglia minima consentita per la pesca e la commercializzazione – emettendo una sanzione amministrativa di mille euro al venditore ambulante.

Gli accertamenti hanno portato infine all’ulteriore sequestro di quasi un kilo e mezzo di altri prodotti ittici non idonei al consumo umano ed all’irrogazione di due sanzioni amministrative per un totale di 6mila euro (seimila) in violazione delle norme igienico sanitarie.