Arpacal: balneabilità regolare sul litorale cosentino

In seguito ai dovuti campionamenti a causa di inquinamento delle acque marine, il Servizio Tematico Acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza, ha comunicato stamane ai sindaci al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, che dopo la campionatura per la non conformità, sono ritornati balneabili i Comuni di Corigliano Rossano (punto denominato 100 mt sx Canale Salice), Villapiana (punto denominato Torre Saraceno), Cassano allo Ionio (punti denominati 100mt dx Vena Morta e 100mt sx Vena Morta) ed infine, Amantea (punto denominato Zona Lidi).