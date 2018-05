Risultati eccellenti per i NuotatoriKrotonesi ai campionati nazionali

Fine settimana da urlo quello appena trascorso, per i NuotatoriKrotonesi del presidente Antonio Fonte che, in occasione dei campionati regionali per squadre, svoltosi a Cosenza, piazzano due risultati eccellenti e molto prestigiosi, a livello regionale e nazionale.

Mattia Labonia, 16 anni, protagonista nei 200 dorso, centra infatti la qualificazione ai prossimi campionati italiani di Roma, mentre Giada Maiorano, 14 anni, conquista il record regionale nei 1500 metri.

L'exploit dei due giovanissimi atleti, categoria ragazzi, dimostrano ancora una volta, la bontà del grande lavoro che si sta portando avanti in casa dei NuotatoriKrotonesi, grazie anche alla preparazione ed alla professionalità dei tre tecnici, Laura Calegari, Leonardo Fonte e Salvatore De Filippis.

La stagione estiva insomma, è iniziata come meglio non si poteva desiderare, e adesso, preparazione, attenzione e obiettivi, saranno tutti rivolti al prossimo impegno agonistico, al Meeting di Cosenza, in programma il 2-3-4 giugno, dove per i NuotatoriKrotonesi potrebbero arrivare altre importanti conquiste.