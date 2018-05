Retrocessione Crotone Calcio, Frisenda: “non è finito nulla, si ricomincia con la stessa passione”

“Anche se il sentimento che accomuna tutti noi crotonesi è quello di un profondo dispiacere per una mancata salvezza, anche ingiusta per come è maturata, è però profondamente giusto, viceversa ringraziare la società e la squadra per questi due anni meravigliosi che ci hanno regalato.” È quanto afferma l’ Assessore allo Sport del Comune di Crotone, Giuseppe Frisenda, che aggiunge: “Un ringraziamento non solo per quanto realizzato sul piano sportivo, frutto di una profonda programmazione ma anche sul piano dell'immagine. Crotone squadra e città – aggiunge - sono stati sotto i riflettori nazionali ed internazionale. Hanno offerto una pagina più che positiva di una realtà del Sud. Non è finito nulla. Si ricomincia con la stessa determinazione e la stessa passione di prima. Lo merita la società, lo merita la squadra, lo meritano gli straordinari sportivi che l'hanno sostenuta con passione, lo merita la città. Nel ringraziare il presidente Gianni Vrenna, il direttore generale Raffaele Vrenna e tutto lo staff societario e tecnico, oltre che gli atleti, continueremo come amministrazione Pugliese ad essere vicino alla società. Stiamo lavorando insieme - conclude - per la realizzazione del nuovo stadio e una nuova avventura in un altro campionato sarà solo lo stimolo per continuare a guardare avanti con il Crotone e per i crotonesi.”