Sorpreso con hashish alla fermata degli autobus, arrestato 18enne

Un catanzarese di 18 anni, L.B., è stato arrestato nella mattinata di sabato dalla Polizia dopo essere stata colto in flagranza con della droga e denaro contante in piazza Montegrappa, zona notoriamente affollata da pendolari soprattutto giovani, poiché punto di arrivo e partenza di autobus di linee per il territorio provinciale di Catanzaro.

Il giovane era a bordo di una Ford Kia quando gli Agenti si sono avvicinati e lo hanno sottoposto a controllo. la perquisizione personale ha subito portato esito positivo, infatti, il 18enne è staro sorpreso in possesso di 12,98 gr di hashish e 315 euro di banconote di vario taglio.

Gli agenti hanno approfondito il controllo presso la sua abitazione e qui hanno rinvenuto un involucro trasparente contenente 50,73 gr della medesima sostanza nascosto all'interno di una scarpiera.

Vista la circostanza, il giovane è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.