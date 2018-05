Evo, Calabria si candida a fiera internazionale. Belcastro: “Pronti per il salto di qualità”

190 oli, dei quali 76 calabresi, 54 siciliani, 38 pugliesi, un sardo e 12 lucani. Sono, questi, i numeri della straordinaria partecipazione fatta registrare dalla 6ª edizione del Premio Verga, tra i principali e più importanti eventi di valorizzazione e promozione dell’olio extravergine di qualità e del comparto agroalimentare calabrese. A sottolineare le ragioni del successo e ad esprimere soddisfazione per i risultati ottenuti è stato il Sindaco Nicola Belcastro intervenendo venerdì mattina nella Sala Oro della Cittadella regionale per l’incontro dal titolo olivicoltura calabrese: quali opportunità per il rilancio della filiera, momento inaugurale del Premio che si concluderà con la premiazione ufficiale il prossimo venerdì 25 maggio, alle ore 18,30 nella sala conferenze Eugenio Guarascio di Piazza della Solidarietà a Cotronei.

Il Primo Cittadino ha sottolineato come il risultato raggiunto sia il “frutto della preziosa collaborazione stretta con la Camera Di Commercio di Crotone, l’aipo Verona, la Regione Calabria e la prestigiosa rivista nazionale di settore L’informatore Agrario, il cui contributo – ha scandito Belcastro ringraziando la Redazione - ha rappresentato il valore aggiunto agli sforzi dell’Amministrazione Comunale. L’obiettivo del Premio – ha aggiunto – è quello di mirare alla qualità e alla competitività degli oli calabresi e del Mediterraneo, puntando allo sviluppo della filiera olivicola-olearia. Quest'anno - ha concluso Belcastro - abbiamo un gruppo panel che unisce agli esperti assaggiatori calabresi, tanti altri provenienti da tutt'Italia; segno che la stessa qualità del concorso ha spiccato il volo.”

Coordinati dal direttore de L’informatore Antonio Boschetti sono intervenuti anche il consigliere regionale delegato per l’agricoltura Mauro D’acri, il dirigente generale del dipartimento regionale agricoltura Nicola Salvino, il commissario straordinario Arsac Stefano Aiello, Massimino Magliocchi presidente del Consorzio di tutela dell'olio Igp di Calabria ed il presidente del Gal Kroton Natale Carvello. Le conclusioni sono state affidate al Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio che ha ribadito il sostegno convinto della Regione Calabria al Premio. Il Presidente ha, inoltre sottolineato, come lo sforzo da condividere da parte di tutti, debba essere quello di fare dell’EVO e della storia millenaria dell’ulivo calabrese e mediterraneo uno dei marcatori identitari distintivi della regione attraverso la qualità e la valorizzazione delle cultivar calabresi.