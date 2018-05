Balneazione, Arpacal: inquinamento a Brancaleone, anche dopo le suppletive

Nell'ambito della campagna di monitoraggio delle acque di balneazione, persiste la non conformità riscontrata nel punto denominato "Pontile" nel comune di Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, per un tratto di costa esteso poco più di un chilometro.

Il campionamento suppletivo eseguito il 17 maggio scorso dai tecnici del Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale Arpacal del capoluogo, a seguito della prima non conformità, ha nuovamente dato esito sfavorevole con valori superiori ai limiti imposti dalla normativa.

L'Escherichia coli è infatti superiore alle 35000 UFC/100ml, ed anche gli Enterococchi instinali sono maggiori di 35000 MPN/100ml.

Per questo motivo il Dipartimento Arpacal reggino ha scritto questa mattina ai commissari prefettizi del Comune di Brancaleone, e contesualmente al Ministero della Salute ed alla Regione, oltre che per comunicare l'esito di queste analisi, per chiedere anche ufficialmente quali misure di gestione sono state intraprese ai sensi dell’ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione per il tratto non conforme.