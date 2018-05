Autogru si ribalta vicino una scuola a Belvedere, nessun ferito

Foto: Cosenza 2.0

Un’autogru si è ribaltata nei pressi del complesso edilizio che ospita i licei di Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza. Fortunatamente, al momento dell’incidente, la stradina molto ripida a fianco alle scuole era libera.

Il mezzo, per cause in corso di accertamento, si è capovolto finendo nella strada sottostante ma senza danni: l’autista, illeso, era visibilmente scosso e la strada è stata invasa dal gasolio fuoriuscito dal mezzo. Sul posto i carabinieri.