Auto si schianta contro un muretto: due feriti nel vibonese

Ancora un incidente lungo la strada provinciale 17 che collega Tropea a Vibo Valentia, nel comune di Filandari. Per cause in corso di accertamento nella tarda serata di ieri, dopo le 21:00, un’auto è finita su un muretto subito dopo il bivio di Cessaniti. Nell’impatto, piuttosto violento, sono rimasti feriti il conducente dell’Alfa Romeo 159, S. O., 43 anni di Pizzo, e il passeggero P. V., 35 anni di Vibo.

Soccorsi dalle ambulanze del 118, i due sono stati portati in ospedale a Vibo ma le loro condizioni non destano preoccupazioni anche se lo spavento è stato notevole. Per estrarli dalle lamiere è stato infatti necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo. Sul posto anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.