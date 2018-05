Calcio. Lnd. La Xerox Chianello Campione Regionale Giovanissimi

Ci sono voluti ben 28 calci di rigore per determinare la vincente del Campionato Regionale Giovanissimi: a trionfare è la Xerox Chianello di Paola che ha avuto la meglio sulla Popilbianco. I ragazzi di Mister Novello rappresenteranno così la Calabria alla fase Nazionale.

Dopo i novanta minuti ed i due tempi supplementari terminati a reti bianche, una incredibile serie di calci di rigore, ben 28, 14 per parte, è Claudio Calomino a realizzare la rete che dà il via alla festa.

Nei tempi regolamentari la gara è stata bloccata, con poche azioni degne di nota. La prima al 7’ quando Gualtieri su punizione impegna Farina che si fa trovare pronto.

Al 10’ è Tuoto a scagliare un bel diagonale verso la porta ma il tiro termina di poco al lato. Sullo scadere occasionissima per la Popilbianco con Fiorita che ben lanciato dall’ottimo Zampetti a tu per tu con Salerno perde il tempo per la conclusione.

Nella ripresa e nei tempi supplementari regna la stanchezza e si arriva così ai tiri di rigore con l’epilogo già raccontato.

IL TABELLINO