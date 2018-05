Crotone sconfitto a Napoli (2-1), i rossoblù salutano la Serie A

Due anni di passione, colori, spettacolo puro. Sogni e speranze che si infrangono, dopo due campionati, in un caldo pomeriggio di maggio.

Al “San Paolo” un Napoli tutt’altro che in vacanza mette a segno due reti (Milik al 23’ e Callejon al 32’), facendo piombare nella Cadetteria un Crotone che, fino all’ultimo istante, ci ha creduto; ma anche uno splendido tifo, quello rossoblù, che ha sempre accompagnato la squadra pitagorica e che fino al triplice fischio finale ha sperato nel miracolo. Soprattutto oggi, giorno in cui in città la Patrona fa ritorno dal pellegrinaggio di Capocolonna.

Una coda di classifica troppo “corta”, con troppe squadre a contendersi nella sola ed ultima giornata della massima Serie un altro giro giostra, un altro posto in paradiso.

Si conclude dunque a Napoli la favola del Crotone Calcio in Serie A. Ma ci si augura sia solo un arrivederci: società e tifosi sicuramente sapranno stringersi, come sempre, per risalire la china già dalla prossima stagione. Ad maiora.