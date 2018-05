Cannes: Palma d’oro al reggino Marcello Fonte, protagonista di Dogman

È stato premiato con la Palma d’oro come miglior attore, il reggino Marcello Fonte, protagonista del film Dogman di Mattero Garrone. L’attore, originario di Archi, è stato premiato sulla croisettes da Roberto Benigni.

Attore per caso, custode di un teatro, il Forte Apache di Roma dove sono in programmazione spettacoli di ex detenuti, si ritrova a sostituire un attore perché come ha spesso raccontato a Cannes “ero quello che sapeva tutte le battute avendo assistito tante volte alle prove".

Marcello per il regista che l’ha diretto “incarna il volto di un'Italia che sta scomparendo, un personaggio che vuole essere amato da tutti, un uomo pieno di luci e ombre, un Buster Keaton moderno".

Garrone ha fatto tornare a parlare del cosiddetto “delitto del Canaro della Magliana”, in cui un uomo, Pietro De Negri, detto “canaro” perché aveva un negozio di toelettatura per cani, ha ucciso l’ex pugile dilettante Giancarlo Ricci. L’omicidio è stato compiuto il 18 febbraio 1988 e De Negri è stato arrestato un paio di giorni dopo.