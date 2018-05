Crotone. Bimbo lasciato solo in auto nella notte della Festa, salvato dai passanti

Era da solo e chiuso all'interno di un'autovettura. Alcuni passanti, accortisi del bimbo, e data anche l’ora - era poco prima della mezzanotte di ieri - hanno anche provato a battere i pugni sui finestrini cercando di attirare la sua attenzione, ma nessuna risposta del piccolo.

A questo punto è stata allertata la polizia che ha immediatamente inviato sul posto una squadra dei pomieri. I vigili del fuoco hanno così aperto la vettura e fatto uscire il bambino lo hanno affidato all’ambulanza del 118 che lo ha trasportato nell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone per gli accertamenti del caso.

L’auto in cui si trovava il piccolo era parcheggiata nella centralissima in via Giuseppe Di Vittorio del capoluogo, nei pressi della sede dell’Inps, a pochi metri dalla zona fieristica e dalle giostre presenti in occasione dei festeggiamenti mariani.