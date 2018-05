Bimbo lasciato solo in auto nella notte della movida crotonese, salvato dallo sguardo di alcuni passanti

Lo sguardo di alcuni passanti ha evitato una prevedibile tragedia in un sabato notte speciale per la città Crotone che in questi giorni è in festa in onore della Madonna di Capo Colonna.

In particolare, in via Giuseppe Di Vittorio, nei pressi dell'Inps, zona in cui sono piazzate le giostre, alcune persone hanno notato un bambino da solo in una vettura.

Il piccolo, nonostante i vari tentativi dei passanti di attirare la sua attenzione, non dava nessuna risposta e sul posto si è subito recata una squadra dei Vigili del fuoco allertata dalla Polizia.

Il bambino, probabilmente lasciato dai genitori a dormire in auto, è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.