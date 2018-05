Auto perde il controllo e si schianta contro muro, ferito il conducente

È di un ferito non grave il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 4.30 di questa mattina sulla SS106 (al Km 192+600), in direzione Sud, verso Roccelletta di Borgia, nel catanzarese.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di una Toyota Rav4 ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi contro il muro di recinzione del parco archeologico Scolacium.

L’automobilista, unico passeggero nella vettura, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato dal 118 presso l’ospedale del capoluogo. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro per la messa in sicurezza della vettura.