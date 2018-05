Boato nella notte a Crotone. Esplosione manda a fuoco un bar

Una forte esplosione si è verificata nel corso della notte scorsa all'interno di un bar di via Botteghelle a Crotone. Lo scoppio, le cui cause sono ancora sconosciute, è avvenuto intorno all’1.30 e sul posto si è precipitata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino con due automezzi.

Il locale, di circa 300 mq, è stato completamente avvolto dalle fiamme e sono servite circa tre ore ai pompieri per spegnerle e rimettere in sicurezza la struttura e l’intera zona.

Presenti sul posto Polizia e Carabinieri per gli accertamenti del caso, in particolare si tenta di comprendere se l’esplosione sia da ricercare in cause accidentali o dolose.