Trattore travolge due fratelli di Mileto, grave il più grande

Due giovani fratelli di Mileto, di 17 e 21anni, sono stati travolti da un trattore nel pomeriggio di ieri in località Spatara, nelle campagne vibonesi.

Il più grande è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Pugliese di Catanzaro poiché ha riportato un brutto trauma cranico, escoriazioni varie ed una frattura agli arti inferiori . Il più piccolo è stato invece trasportato dall’ambulanza del 118 all’ospedale di Vibo Valentia.

Non è chiara ancora la dinamica dei fatti e come abbia fatto il trattore a ribaltarsi per poi travolgerli. I Carabinieri della Stazione di Mileto stanno eseguendo delle indagini.