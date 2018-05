Passaggio di consegne, Bombardieri sarà il nuovo procuratore di Reggio

Il Csm ha deciso all’unanimità che il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Giovanni Bombardieri subentrerà a Federico Cafiero de Raho, dallo scorso mese di novembre Procuratore nazionale antimafia.

All’udienza del Tribunale nel corso del passaggio di consegne sarà presente martedì prossimo, anche il Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, già Procuratore aggiunto di Reggio Calabria.

Bombardieri ha cominciato la sua carriera in magistratura come Giudice a Locri. Successivamente è stato sostituto alla Procura di Roma, dove è rimasto sino al 2012, anno in cui è stato nominato Procuratore aggiunto a Catanzaro.