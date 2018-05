Crotone. Riattivata la Guardia medica pediatrica: stanziati 37mila euro

L'Asp provinciale ha firmato la delibera che approva il progetto dalla Federazione Italiana Medici di Crotone per la continuità assistenziale nel week-end.

Importante notizia che rincuora le famiglie, e giunge a fronte della firma per la riattivazione della Guardia medica pediatrica in città. Com’è noto, dopo un'ulteriore proroga resasi indispensabile per i picchi influenzali, la convenzione era scaduta nel mese di aprile, costringendo il distretto alla chiusura.

Ma i relativi incrementi degli accessi dei piccoli pazienti al pronto soccorso hanno reso indispensabile il recupero di un servizio per cui sono stati adesso stanziati circa 37mila euro.

L’ambulatorio sarà dunque aperto per 6 ore quotidiane nel weekend, dalle 9 alle 12, e dalle 16 alle 19.