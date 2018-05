Barca va fuoco nel porto di Crotone: indagini in corso

Ha destato forte preoccupazione, alcun ore fa, il fumo che fuoriusciva da un’imbarcazione ormeggiata al molo del porto di Crotone.

Non sono note ancora le cause dell’incendio che ha divorato gran parte del natante, e pertanto sono in corso le indagini delle forze dell’ordine che si sono precipitate subito sul posto.

Insieme alla Capitaneria di porto e alla Polizia, presenti anche i Vigili del Fuoco che hanno prontamente estinto le fiamme con non poche difficoltà.