Inseguito sulla statale, tra i pannelli dell’auto oltre mezzo chilo di marijuana

Stava percorrendo in auto la statale 17 ad alta velocità quando i carabinieri di Tropea lo hanno notato e iniziato a seguire.

L’uomo, nonostante i militari fossero dietro di lui, ha continuato comunque la sua corsa per oltre un chilometro, fin quando è stato raggiunto a Zungri.

Una volta identificato l’autista - un pluripregiudicato 32enne, N.D. – hainsospettito i carabinieri che hanno deciso di portarlo in caserma dove lo hanno poi perquisito insieme alla sua auto.

Proprio in quest’ultima, dietro dei pannelli in platica, la scoperta: cinque panetti di marijuana, per circa 600 grammi di droga. Inevitabile l’arresto: l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Vibo Valentia.