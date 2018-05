Crotone città amica dei bambini insieme a Unicef

Una bella e gradita visita ha colorato le sale del palazzo Comunale di Crotone ieri pomeriggio. Quattro bambini provenienti da vari paesi del Mediterraneo, ospiti del Centro di S. Anna, accompagnati da rappresentanti di Unicef Crotone e da personale del Centro, sono stati accolti dal sindaco Ugo Pugliese.

Una visita informale e festosa, con i ragazzi che hanno “felicemente invaso” l’ufficio del sindaco, la sala Giunta, la Sala Consiliare dimostrando grande curiosità e esprimendo la felicità di sentirsi accolti non solo nella Casa Comunale ma dalla comunità tutta.

La visita rientra, infatti, in un programma che Unicef Crotone sta mettendo in campo proprio a sostegno dei diritti dell’infanzia.

I bambini che erano accompagnati da loro coetanei amici crotonesi, prima di visitare la Casa Comunale, hanno assistito in piazza Pitagora allo spettacolo dei burattini dei fratelli Ferraiolo e partecipato ad altre iniziative inserite nel clima gioioso che si vive in questi giorni in città per la festa Mariana.

All’incontro con il sindaco ha partecipato anche l’assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano.

L’iniziativa si inserisce nel programma che il Comune sta condividendo con l’Unicef per la costruzione di una città “amica delle bambine e dei bambini”

Si sono gettate, infatti, nei giorni scorsi le basi per la condivisione di un percorso comune che pone i diritti per l’infanzia al centro delle dinamiche per lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale dei bambini.

“In questi due anni le porte del palazzo comunale sono state aperte, spalancate, ai bambini ed agli alunni delle scuole. In migliaia hanno partecipato, da protagonisti, ad iniziative espressamente dedicate e finalizzate alla loro crescita come cittadini. Ed il tema dell’integrazione con bambini provenienti da altre realtà è stato affrontato in maniera consapevole e costruttiva perché Crotone è una città dell’accoglienza e, insieme ad Unicef, vogliamo che si rafforzi nella sua identità di città dei bambini, perché la loro tutela, la loro crescita è fondamentale per dare forza a tutta la nostra comunità” ha detto il sindaco Ugo Pugliese.