Libri, “Pop-Theology”: incontro con Monsignor Staglianò

Venerdì 18 Maggio nell'Aula Magna del Liceo Classico “Pitagora” di Crotone una rappresentanza di studenti delle classi: 4°D, 5°F, 4°F, 4°A e 1°D accompagnati dai professori Massara, Covelli, Salerno, Ripolo e Barbieri ha incontrato Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, che da sempre unisce l’impegno per la ricerca scientifica con quello per l’animazione pastorale.

Nell'occasione è stato presentato il suo ultimo libro “Pop-Theology” Autocritica del cattolicesimo convenzionale per un cristianesimo umano edito da Rubbettino. La Pop-Theology, in quanto, “teologia popolare” s’incarica di pensare criticamente il “cattolicesimo convenzionale”, svecchiando la predicazione cristiana, affinché la fede non rischi di diventare solo una maschera religiosa senza riferimento al Dio di Gesù e alla sua “umanità”.

L'incontro, che rientra nelle attività previste nel progetto d'Istituto “Classicamente kr-eativi” ed è presente nella banca dati del “Maggio dei libri 2018” la campagna nazionale, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, coordinato e moderato dalle referenti del progetto proff. Barbieri e Ripolo, è stato intenso e partecipato.

Il Vescovo ha sottolineato il ruolo dei giovani nella società attuale e come la musica con le canzoni possano indicare nuove vie per la riscoperta dei sentimenti. Nell'incontro ha spaziato dai versi dei brani di Nek, Mengoni, Guccini ai concetti di letterati e filosofi quali Manzoni, Nietzche, Heidegger, Bauman. L'umanità dovrebbe riappropriarsi del ruolo della parola quale “logos” λόγος , ha affermato.

Rileggere la musica in questa nuova chiave è questa la sfida di Mons. Staglianò perché “Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica la esprime” (V.Hugo).