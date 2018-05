Droga: un arresto e una denuncia a Crotone

Gli agenti della Squadra Volanti della questura di Crotone hanno tratto in arresto un 46enne crotonese, D.I., con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato trovato in possesso di 189,7 grammi di droga, fra marijuana ed hashish. Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro.

Deferito in stato di libertà alla locale A.G., per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, P. F., 29enne pregiudicato crotonese. Durante una perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, sono stati rinvenuti nella sua camera da letto, n2 involucri in cellophane contenenti “eroina”, per un peso netto complessivo di 1,8 gr. e un involucro di carta con all’interno “marijuana” del peso di 0,8 gr. nonché vario materiale utile al confezionamento di sostanza stupefacente.