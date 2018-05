Inclusione sociale: liceo di Cosenza avvia progetto contro la dispersione scolastica

Il Liceo Lucrezia della Valle di Cosenza, diretto dalla dirigente scolastica Loredana Giannicola, attraverso interventi di sostegno a studenti caratterizzati da particolari fragilità e con disabilità, hanno avviato un interessante progetto di inclusione sociale e lotta al disagio per raggiungere una riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica.

L’iniziativa PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-275, finanziata per 39.927,30 euro con i Fondi Strutturali Europei 2014-2020 nell’ambito del Progetto PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” del MIUR, consentirà l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico nelle aree periferiche e a rischio, per una valorizzazione del mondo scolastico inteso come comunità attiva, aperto al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale.

Le attività previste dal progetto dal titolo Inclusione a scuola hanno come obiettivo primario quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socioeconomico in zone particolarmente disagiate, intervenendo in modo mirato su gruppi di studenti con difficoltà e bisogni specifici, esposti a maggiori rischi di abbandono.

Attraverso otto moduli formativi, agli studenti individuati dai responsabili del corso si faranno acquisire e potenziare competenze digitali e linguistiche (moduli arabo e russo), svolgere attività di educazione motoria (modulo Baskettiamoci), di danza (modulo Tu bulli io ballo) e di acquisizione di competenze di base per saper comunicare in lingua italiana, oltre che di logica e matematica.