FC Crotone, sindaco: “Forza ragazzi rossoblu! Tutta la città è con voi”

“Alla vigilia della partita decisiva per la permanenza in serie A voglio far giungere agli atleti rosso blu, ai tecnici ed alla società il più sentito in bocca a lupo e dirgli che tutta la città è con loro. – Lo scrive in una nota stampa il sindaco di Crotone, Ugo Pugliese -

Forza ragazzi, tutta la città è con voi! Crotone, la provincia e sono certo tutta la Calabria farà il tifo per voi e vi sosterrà con calore in questa fondamentale partita.

I ragazzi, la società, in questi due meravigliosi anni nella massima serie calcistica hanno rappresentato l’orgoglio non solo dei crotonesi che risiedono in città ma di tutti coloro che vivono in ogni parte del mondo.

Siamo orgogliosi di voi e vi saremo vicini con il consueto calore in questa gara decisiva ringraziandovi comunque per tutto quanto di grande avete dimostrato che è andato al di là del rettangolo di gioco.

Perché i rosso blu non solo hanno onorato in tutti i maggiori palcoscenici della serie A la città ma hanno dimostrato come anche nel Sud del nostro paese si realizzano positività che non possono essere definite miracoli sportivi ma concreta programmazione.

Sarà dura, sarà difficile domani, ma questi ragazzi hanno dimostrato sempre di voler onorare la maglia che indossano e lotteranno fino all’ultimo minuto.

Siamo abituati a soffrire, e come lo scorso anno, ci prepariamo con grande tensione emotiva a seguire gli ultimi novanta minuti di un campionato che comunque è stato straordinario, auspicando che anche sugli altri campi prevalga la lealtà sportiva.

Non è più tempo di recriminare, anche se qualcosa ci è stato tolto. È il momento di stare vicino alla squadra, di sostenerla, di accompagnare ogni passaggio, ogni azione con la consueta passione di cui i crotonesi sono capaci.

Forza ragazzi, l’ho detto lo scorso anno e lo ripeto ora: tutto può accadere”.