Intimidazioni. Due locali fatti esplodere nella notte a Cosenza

Due locali entrambi teatro di altrettante esplosioni che con i loro boati hanno squarciato il silenzio della tranquilla notte cosentina.

Un bar e una tavola calda, che appartengono alla stessa persona, sono state fatto oggetto di due diverse deflagrazioni: la prima avvenuta intorno alle due ha distrutto il Bilotti Cafè, via Caloprese, a pochi metri dalla centrale piazza Bilotti del capoluogo.

A distanza di poco il secondo boato che ha mandato in fiamme, invece, la tavola calda che si trova in via Padre Giglio, sempre nel centro cittadino.

Sull’accaduto hanno immediatamente avviato le indagini i carabinieri della Compagnia di Cosenza. Secondo una prima ricostruzione, gli esecutori dei chiari atti intimidatori, sarebbero entrati nei due locali, avrebbero piazzato gli ordigni e poi li avrebbero fatti esplodere.

La deflagrazione del Bilotti Café ha sventrando anche l’ingresso di una palazzina vicina, rimasta senza corrente elettrica e fatta sgombrare per precauzione, sebbene i tecnici abbiano eseguito tutti i controlli e dichiarato agibile l’edificio.

Nessun subbio dunque sulla natura dolosa. Gli investigatori, per tutta la notte, hanno ascoltato il titolare dei locali e avviato una decina di perquisizioni, oltre che acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.