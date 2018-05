Cambia il senso di marcia sul Lungomare di Crotone. In cantiere progetti per tutta la viabilità cittadina

E' stata completata, dopo ampia ed attenta analisi, la progettazione per l'avvio, in forma sperimentale, del cambiamento del senso di marcia sul lungomare cittadino.

Lo comunica il sindaco Ugo Pugliese che sta lavorando, con gli uffici, ad una più ampia riforma dell'intera viabilità cittadina.

Il programma sperimentale prevede l'inversione dell'attuale senso di marcia su tutto il lungomare cittadino a partire da Viale Gramsci fino a viale Cristoforo Colombo.

Non è l'unica novità. Il progetto sperimentale prevede che su viale Gramsci, nel tratto cimitero - piazzale Ultras, la circolazione sarà a doppio senso.

E' prevista, in questo tratto, la possibilità di parcheggio esclusivamente nel lato di strada dove sono ubicate le abitazioni, escludendo il lato mare.

Il progetto sperimentale sarà monitorato, in questa prima fase tecnicamente e costantemente, per verificarne tutte le modalità di funzionalità ed efficacia.

“Si tratta di un progetto che si innesta nella più ampia rimodulazione della viabilità cittadina. Lo proporremmo subito dopo la conclusione della Fiera Mariana. Non abbiamo, infatti, voluto procedere prima proprio per non creare ulteriori congestionamenti alla viabilità cittadina in questi giorni particolari. Così come, l'ho già annunciato, stiamo lavorando affinché l'ubicazione della fiera per il prossimo anno sia prevista fuori dal perimetro cittadino per applicare al meglio le normative vigenti” dichiara il sindaco Ugo Pugliese.