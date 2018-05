Taglio boschivo irregolare a Casali del Manco: denunciata una persona

Alcune irregolarità nel taglio di un bosco di 4 ettari sono state riscontrate dai Carabinieri Forestali di Spezzano Sila in località "Greca" del Comune di Casali del Manco.

Su una proprietà privata era stato effettuato infatti un taglio, autorizzato dalla Regione Calabria, di bosco ceduo di castagno misto a piante di roverella. Ma, a seguito degli accertamenti e dei rilievi tecnici dei militari, è risultato che il bosco era in realtà di natura gamica, ovvero di alto fusto, e non ceduo.

È stato pertanto accertato un falso ideologico perpetrato dal tecnico progettista che, fornendo dati e relazioni progettuali false, ha ottenuto in maniera indebita il rilascio dell'autorizzazione. La ditta boschiva incaricata ha quindi eseguito il taglio in contrasto ai dettami e canoni prescritti nelle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti in Calabria e in violazione della legge regionale sulla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, provocando un deturpamento delle bellezze naturali e un danno ambientale al bosco. Il tecnico responsabile è stato denunciato ed è stata elevata una sanzione amministrativa di 60.000 euro.