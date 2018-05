Lotta alla ‘ndrangheta: Tgr Calabria è al fianco di chi combatte

Dal 21 al 26 maggio la Tgr Calabria sarà in diretta da alcuni luoghi simbolo della lotta alla 'ndrangheta: Cetraro, Lamezia, Limbadi, Bovalino, San Luca e Cittanova.

Due gli appuntamenti: alle 7.30 in Buongiorno Regione e nel Tg delle 14. E' questa la nuova campagna sociale della Tgr Calabria - direttore Vincenzo Morgante, vicedirettore Carlo de Blasio, caporedattore Luca Ponzi - che ha come obiettivo far conoscere chi quotidianamente si impegna contro la mafia.

Molti gli ospiti che interverranno, da don Ennio Stamile a don Giacomo Panizza, sacerdoti più volte minacciati. Francesca Prestia racconterà perché ha deciso di fare canzoni contro la 'ndrangheta e il giornalista Michele Albanese come si vive sotto scorta. In diretta da Limbadi cercheremo di far luce su quella che alcuni definiscono una nuova guerra di mafia. Saremo poi a San Luca dove da dieci anni non si vota.

A Cittanova racconteremo la vicenda delle vacche sacre dell'ndrangheta, ma anche degli imprenditori che hanno detto no al pizzo e dei magistrati che ogni giorno rischiano la vita per lottare contro il crimine.