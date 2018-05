Collegamento "Aeroporto-Stazione di Lamezia, Ferrara (M5S) interroga l’Ue

Ha deciso di interrogare la commissione europea Laura Ferrara, eurodeputata del Movimento 5 stelle. E l’ha fatto in merito al progetto di collegamento multimodale aeroporto – stazione di Lamezia. Per la pentastellata il collegamento “è un progetto che i calabresi aspettano da anni. Sulla carta rimane uno dei “grandi progetti” che questa amministrazione regionale avrebbe dovuto avviare e concludere attraverso l'asse 7 del Por Calabria 2014-2020 il quale prevede, appunto, il collegamento multimodale Aeroporto – Stazione di Lamezia Terme Centrale – Germaneto – Catanzaro Lido”.

“L'obiettivo di questo progetto è migliorare la mobilità regionale, collegando i nodi secondari e terziari alla rete globale, nonché garantire la qualità, l’interconnessione e la funzionalità del sistema dei trasporti in Calabria – fa notare la Ferrara- ancora oggi però non si conoscono né la versione finale, né i tempi di realizzazione, né i costi dello stesso. Nell'ultima riunione del Comitato di Sorveglianza, risalente a febbraio di quest'anno, si richiedeva la trasmissione ufficiale della scheda del Grande Progetto alla Commissione europea entro il 15 marzo. Chiedo pertanto alla Commissione se la versione finale del Grande Progetto e la spesa prevista per lo stesso sia effettivamente arrivata.

“Nella sua fase embrionale il progetto prevede la riqualificazione complessiva della tratta esistente con l’ottimizzazione delle sezioni critiche tranne che per l'ultimo chilometro, quello che collega la stazione di Lamezia Terme centrale all'aeroporto per il quale si è scelto l’attivazione di un sistema bus su gomma e la realizzazione di una sede stradale dedicata al transito di tali mezzi. Alla Commissione chiedo se questa opzione sia conforme agli obiettivi del Por”.

“È intenzione del MoVimento 5 Stelle vigilare per questo motivo ho chiesto alla Commissione se è a conoscenza di un cronoprogramma dettagliato dei tempi necessari per il completamento dell'opera in questione. I Grandi Progetti, se conformi alle reali esigenze della Calabria - e un migliore collegamento dell'aeroporto di Lamezia lo è - non possono rimanere solo spot elettorali - conclude l'europarlamentare –. La loro realizzazione in tempi certi senza spreco di denaro pubblico è un dovere nei confronti dei cittadini”.