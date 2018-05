Minaccia di volersi gettare dal V piano. Uomo desiste grazie al dialogo con gli agenti

Prima si è chiuso in casa, poi ha minacciato di volersi gettare dal balcone della sua abitazione al 5 piano di un condominio in centro. Ma appena è arrivata la segnalazione alla sala operativa la macchina dei soccorsi si è attivata . Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia, il personale della Scientifica, i Vigili del Fuoco e il personale medico del 118.

L'uomo ha minacciato di volersi gettare nel vuoto, e il personale dei Vigili del Fuoco ha posizionato un “cuscino da salto” nella strada al fine di attutire l’eventuale caduta dell’uomo. Gli agenti, nell'attesa di rintracciare i genitori, hanno iniziato a dialogare con il 42enne posizionandosi nel balcone dell'appartamento adiacente.

Dopo quasi 2 ore di mediazione, all'arrivo dei genitori, l’uomo ha parlato con il padre e si è convinto a rientrare in casa. Visibilmente scosso ma in buono stato di salute, è stato affidato alle cure mediche del personale del 118 e ricoverato in ospedale.