Tutto pronto per il “Tremenda day”

È tutto pronto a Cosenza per il “Tremenda day”, la manifestazione arrivata alla sua IV edizione e promossa dalla Fondazione Exodus, sede di Cosenza in partenariato con il Comune di Cosenza, anche quest’anno curata dall’Assessore Rosaria Succurro.

L’evento riservato a “chi ha una tremenda voglia di vivere”, è patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Provincia di Cosenza, dall’USP di Cosenza, dal Coni, dal Cip, dal Csi, dalla Fisdir e dallo Csain. Presente all’evento Don Antonio Mazzi, accompagnato da testimonial di eccellenza.

Verranno coinvolti numerosi giovani calabresi attraverso attività organizzate, momenti di aggregazione, socializzazione e spirito di iniziativa collaborativo quale forma di prevenzione del disagio Giovanile e crescita all’educazione Sociale. Cosenza è l’unica città calabrese scelta per l’evento. La Manifestazione si svolgerà lungo corso Mazzini (Via Arabia e Piazza XI Settembre, Piazza Kennedy e Piazza Bilotti).

Le principali piazze cosentine saranno animate dalle famose “Quattro Ruote” educative del pensiero di Don Mazzi: Sport, Musica, Volontariato e Arte/Teatro. Nella manifestazione verranno coinvolte tutte le associazioni, gli enti di promozione, le Federazioni del territorio, da quelle sportive a quelle di volontariato, da quelle culturali a quelle ambientali. L’intenzione è creare una rete collaborativa utile, non solo alla crescita individuale, ma allo sviluppo sociale dell’intero territorio.

Sarà una giornata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. La Tremeda Day, che a Cosenza sta crescendo in modo esponenziale, rappresenta una sana alternativa allo stile di vita degli adolescenti. Parteciperanno all’iniziativa gli sportivi con circa trenta discipline, i gruppi musicali emergenti del territorio, gli artisti con l’esposizione delle loro opere, gli artisti di strada e cabarettisti con attività di intrattenimento per bambini e i volontari del Terzo Settore.

Di seguito una descrizione dettagliata delle quattro ruote di Exodus. L’apertura dell’evento sarà animata dalla band Ufficiale di Exodus, la “Exodus Revolution”, che coinvolgerà i giovani con le canzoni che rappresentano lo spirito di Exodus, scelte da Don Mazzi.

La musica, la lingua dello spirito, rappresenta il cuore pulsante della metodologia educativa e pedagogica del mondo di Exodus. Alle 16.00 apre la manifestazione la Band della Tremenda Day “Exodus in Revolution” con la coinvolgente voce di Federica Siciliani accompagnata dalla musica di Roberto Chiappetta, Gianpaolo Noce, Alessandro De Bonis e Ivan Volpintesta. Ad accogliere sul palco le Istituzioni per l’inaugurazione “Tremenda Day”, la splendida voce di Maria Granata, “la Adele Calabrese” , vocalist della Exodus. Si terrà poi l’ssibizione voci bianche, della scuola di Danza, Teatro, Canto e Musica: “Harmonic” di Cosenza, diretta da Annalisa Marincola. E infine la Roadhouse Band, straordinaria Band, chiuderà la manifestazione con un concerto molto coinvolgente. Nasce come gruppo rock-blues un po’ di anni fa e sarà presente con la seguente formazione: due chitarre, basso/contrabbasso, batteria, percussioni, organo/keyboards, pianoforte, sax baritono, sax tenore, sax contralto, tromba e trombone. Nella parte finale dei concerti si uniscono alla band flauto e fisarmonica. Il repertorio è composto da brani dei Blues Brothers, Chuck Berry, Wilson Pickett, Robert Cray, Bruce Springsteen, Glenn Miller, Henry Mancini ed altri artisti.

Su via Arabia, lungo la suggestiva fontana, ci sarà l’esposizione delle Opere di artisti Calabresi, in un’atmosfera elegante e suggestiva. Tra di loro: Alba Abritta, Rita Canino, Luigi Caputo, Katia Di Leone, Celeste Fortuna, Giuliana Franco, Luigia Granata, Dina Lupinacci, Pierlugi Morimanno, Davide Noviello, Antonio Oliva, Santina Orrico, Carmelo Perri, Maria Romano, Stefania Vena, Mario Polillo e Maria Teresa Lo Piano. Ad arricchire lo splendido scenario dell’Arte, sarà presente l’artista italo-argentino Salvador Gaudenti, con un'opera contro la violenza sulle donne, donata al Comune di Cosenza, in esposizione nel complesso di San Domenico, ed eccezionalmente trasferita in mostra alla Tremenda Day. La coppia “Gionata & Giada” realizzerà spettacoli, in diversi punti delle Piazze, creando scenografie e attività di intrattenimento per bambini e adulti.

Dalle 16.00 inizio attività sportive proposte dalle varie Federazioni e associazioni del territorio lungo Corso Mazzini , Piazza XI Settembre, fino a Piazza Bilotti, per tutto il pomeriggio. Discipline sportive presenti: (Squash – Tennis tavolo – Ginnastica Artistica e ritmica – Krav Maga – Judo – Golf – Scherma – Arrampicata Sportiva, discipline paralimpiche, ciclismo, Basket – Calcio – Volley – Pattinaggio – Krossfit, MMA-Cross Training, Danza, pallavolo, capoeira, atletica leggera, kick boxing, box popolare, tiro con l’arco, baseball, pesistica e tante altre discipline).

Alla cerimonia di apertura, prevista per le 17, prenderanno parte oltre al Fondatore della Exodus, Don Mazzi, anche il Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, la Responsabile e Organizzatrice dell’ Evento del Centro Exodus Cosenza, Deborah Granata, il Dirigente del USP di Cosenza, Luciano Greco, il Presidente del Cosenza Calcio, Eugenio Guarascio, con una rappresentanza di calciatori, Pino Abate, Tecnico dello sport della Regione Calabria, Francesca Stancati delegata Coni CS, Presidente Regionale del CIP, Antonello Scagliola e con il coinvolgimento di altre Istituzioni, Federazioni Sportive e Associazioni Culturali e del Volontariato del territorio. Presenti Testimonial d’eccellenza.

Presenterà l’evento il giornalista Francesco Straticò. Con postazione mobile, RLB, sarà in diretta FM e streaming, con speaker e tecnici d’eccellenza. Presente all’ evento l’attore calabrese Costantino Comito, con all’attivo diverse fiction di denuncia legate all’attualità (fra i suoi ultimi lavori: “Squadra antimafia” in onda su Canale 5 e “Questo è il mio paese” trasmesso da RaiUno). Saranno presenti alla manifestazione i ragazzi della Casa residenziale Exodus di Caccuri.