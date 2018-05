Indennità a spese dello Stato: smascherati oltre trecento braccianti fantasma

Oltre mezzo milione di euro che l’Inps ha elargito a 311 lavoratori tra indennità di disoccupazione, malattia e maternità. Centinaia di braccianti che hanno così incassato il denaro pubblico senza però averne alcun diritto.





Pare non volersi fermare il fenomeno cosiddetto dei lavoratori fantasma, quei finti operai assunti solo sulla carta e con lo scopo di accedere ai “sussidi” dell’Inps, ovviamente a danno delle casse dello Stato e dei cittadini onesti.

Un altro caso, che riguarda questa volta oltre trecento braccianti, quello scoperto dalle fiamme gialle di Rossano, nell’ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Castrovillari, diretta dal Procuratore Eugenio Facciolla.

Una truffa all’Istituto di previdenza nazionale realizzata - come al solito - da un’azienda agricola che ha sfruttato il meccanismo delle false assunzioni di manodopera, denunciando all’Inps un consistente numero di giornate lavorative effettuate su terreni di cui effettivamente non aveva, in molti casi, avuto la disponibilità, attestandone l’uso attraverso il deposito di contratti di comodato fasulli.

Parliamo di oltre 15 mila giornate agricole in realtà mai lavorate e dichiarate da una cooperativa del cosentino negli anni dal 2009 al 2014.

Secondo i finanzieri l’azienda, di fatto, non avrebbe quasi mai svolto alcuna reale attività lavorativa, limitandosi solo a presentare all’Istituto di previdenza, dal 2011 al 2014, i documenti con cui richiedere la liquidazione delle indennità a beneficio dei lavoratori, che avrebbero prestato la loro attività su alcuni fondi nella Sibaritide.

Al termine delle indagini nel complesso sono 311 i soggetti denunciati per falso, truffa, illecita somministrazione di manodopera ed omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi obbligatorie per legge.

Tra questi anche i soci amministratori della coop che a seguito dell’avvio delle investigazioni ha tardivamente ed irregolarmente presentato le dichiarazioni fiscali dei redditi.