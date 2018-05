“Zona franca”. Sindaci: “si chiude vicenda che aveva indignato il territorio”

I sindaci di Pianopoli, Feroleto Antico e di Serrastretta esprimono soddisfazione per la buona riuscita dell'operazione "Zona Franca". Si congratulano - infatti per il buon esito dell’operazione - con la magistratura, con le forze dell'ordine e in particolare con la stazione dei Carabinieri di Pianopoli-Feroleto, con il Gruppo Carabinieri di Lamezia Terme, con il Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia e con la Compagnia di Intervento Operativo del Battaglione Calabria.

“Siamo soddisfatti - dichiarano i primi cittadini - perché sono stati assicurati alla giustizia oltre agli autori di reati che suscitano nell’opinione pubblica particolare allarme sociale, anche il mandante e l'esecutore dell'episodio criminoso risalente a giugno scorso, in cui era stato fatto esplodere un ordigno rudimentale nei pressi della caserma di Pianopoli."

"In questo modo - aggiungono - si chiude positivamente una vicenda che aveva particolarmente indignato tutto il comprensorio, anche tenuto conto del rispetto e dell’attaccamento che, anche in un piccolo paese come Pianopoli, i cittadini storicamente hanno nei confronti delle istituzioni democratiche, e, in questo senso, l’Arma dei Carabinieri rappresenta da sempre un presidio di legalità irrinunciabile per l’ impegno quotidiano nella prevenzione e nella repressione dei comportamenti socialmente negativi”.