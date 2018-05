Focus ‘ndrangheta, sequestrato autolavaggio a Palmi

Un autolavaggio di Palmi è stato sequestrato dagli agenti del commissariato locale, con l’aiuto del personale della Capitaneria di Porto e dell’Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei servizi predisposti dal piano nazionale Focus ‘ndrangheta.

L’autolavaggio era privo di qualsiasi autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali, e per questo motivo è stato sequestrato. Contemporaneamente è stata fatta una multa da 9mila euro, dal momento che nella struttura lavorava personale in nero.

A seguito dei numerosi controlli sono state identificate 23 persone e 9 veicoli, sono stati effettuati 6 controlli amministrativi in attività commerciali, sono state fatte 5 multe per violazioni al Codice della Strada, un sequestro e un fermo amministrativo con conseguente contestazione amministrativa di 6.500 euro.