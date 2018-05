Auto si ribalta a Lamezia e si appoggia su muro di abitazione. Due feriti

È di due feriti non gravi il bilancio di un incidente che si è verificato questa mattina sulla provinciale nella Frazione Piano Luppino nel comune di Lamezia Terme.

L’autista di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada si è ribaltata e si è appoggiata contro la parete esterna di una abitazione.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato le due persone rimaste ferite, due anziani, all’ospedale di Lamezia Terme, e i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme che hanno estratto i due feriti dall’abitacolo e hanno poi messo in sicurezza la vettura.