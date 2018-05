Eventi paralimpici, il Comune di Crotone avvia censimento strutture

Farà un censimento degli impianti sportivi e delle attività ricettive al fine di poter rendere possibile l’organizzazione di grandi eventi il Comune di Crotone. È emerso nel corso di una riunione svoltasi nella sede del Comitato Italiano Paralimpico di Roma al quale ha partecipato, anche, il presidente Cip Calabria, Antonello Scagliola e l'assessore allo sport del Comune di Crotone, Giuseppe Frisenda che ha candidato Crotone, come città pronta ad ospitare eventi Paraolimpici.

Frisenda durante la riunione ha messo in evidenza che attraverso lo sport Paralimpico si possono ottenere risultati estremamente importanti che riescono a mettere in contatto la disabilità con il mondo dello sport e del sociale.

“L'incontro con il presidente Pancalli è stato particolarmente importante. E' un uomo di sport. Nel corso dell'incontro che, grazie alla disponibilità del presidente non è stato solo strettamente istituzionale ma anche operativo, ho illustrato lo stato dell'impiantistica sportiva nella nostra città, spiegando che molte strutture vengono utilizzate anche da atleti e persone con disabilità perché riteniamo che lo sport debba essere realmente per tutti. Nella mia qualità di assessore al Turismo ho poi presentato i dati relativi alla accoglienza che può offrire Crotone in termini di strutture e servizi che sono stati raccolti dall'osservatorio sul turismo che ho promosso” ha detto l'assessore Giuseppe Frisenda.

L'assessore allo Sport nel corso dell'incontro, nel presentare gli importanti risultati sportivi che hanno caratterizzato Crotone in questi anni nelle varie discipline, ha evidenziato la volontà specifica dell'amministrazione Pugliese di continuare nell'apertura allo sport paralimpico non solo sostenendo e potenziando il settore ma anche proponendosi come Città dello Sport in senso pieno dove nessuno si senta escluso.

Pancalli, a sua volta, ha dichiarato che la sinergia tra mondo dello sport e il mondo delle istituzioni è la via maestra per riuscire ad ottenere risultati sempre più lusinghieri. Scagliola ha sottolineato l’importanza dell’incontro e la grande ricaduta che può avere sul territorio.